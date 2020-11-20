Эксперт: «КТ в десять раз опаснее рентгенографии»

Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева сегодня на пресс-конференции рассказала, когда и как назначается компьютерная томография при подозрении на поражения легких при коронавирусе, в том числе – предполагаемом. «При малосимптомном и асимптомном течении применение лучевых методов диагностики не рекомендовано», – пояснила она.

Эксперт сослалась на последний, девятый, выпуск методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению Covid-19, в котором говорится, что компьютерная томография показана тем, у кого температура держится на отметке 38 градусов и выше в течение трех дней и дольше, у кого развилась одышка, а сатурация, т.е. насыщение кислородом крови, меньше 95%. «Конечно, есть пациенты с хронической сопутствующей патологией, у кого прогноз может утяжеляться, в каждом случае решение о проведении лучевой диагностики принимается индивидуально», – отметила Камаева.

При этом, по ее словам, особой разницы с точки зрения выявления патологических процессов нет – делать КТ или рентген. «Применяются в основном два метода диагностики – рентгенография в двух проекциях (прямой и боковой), которая есть почти в каждом медучреждении, и КТ, это более информативный метод. Но если говорить о пневмонии, о подтвержденном диагнозе Covid-19, эти два метода, в принципе, сопоставимы по качеству выявления изменений. Информативность рентгенографии нарастает с течением заболевания, на начальных этапах может не показать», – сказала завполиклиникой противотуберкулезного диспансера.

Она подчеркнула, что процент поражения легких, выявленный рентгенографией или КТ, не влияет на лечебную тактику: «Доктора ориентируются по клинической картине, по лабораторной диагностике».

Она также напомнила, что с точки зрения лучевой нагрузки на организм компьютерная томография – не самый безопасный метод исследования. «При КТ в десять раз выше лучевая нагрузка, чем при рентгенографии. При чрезмерном применении методов лучевой диагностики – что КТ, что рентген, – могут быть негативные последствия в будущем», – предупредила она.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», Камаева сказала, что нагрузка на томографы во время пандемии в сравнении с периодом до коронавируса выросла примерно вдвое. «Конечно, нагрузка на КТ увеличилась значительно, но делается все, чтобы аппараты не выходили из строя, проводится более частое техобслуживание, по графику, чтобы жителей не оставить без этого исследования», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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