Креков: «Мы купим еще три томографа, но если у вас просто течение из носа – о КТ не переживайте»

В ближайшем будущем Свердловская область планирует закупить три новых компьютерных томографа и установить их в разных частях региона.

Как заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков, томографы пригодятся не только в период эпидемии коронавируса, но и потом. Сейчас же, подчеркнул он, надо понимать, что КТ показана далеко не всем. «Если у вас сатурация не в норме, низкий уровень кислорода в крови – тогда, безусловно, да. Но если у вас легкое течение из носа, то вам не надо переживать о том, чтобы пройти КТ», – заявил Креков.

Напомним, ранее заведующая консультативно-диагностической поликлиникой областного противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева рассказала, когда и как назначается компьютерная томография при подозрении на поражения легких при коронавирусе, в том числе – предполагаемом. «При малосимптомном и асимптомном течении применение лучевых методов диагностики не рекомендовано», – пояснила она. Эксперт сослалась на последний, девятый, выпуск методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению Covid-19, в котором говорится, что компьютерная томография показана тем, у кого температура держится на отметке 38 градусов и выше в течение трех дней и дольше, у кого развилась одышка, а сатурация, т.е. насыщение кислородом крови, меньше 95%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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