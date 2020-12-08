Новым митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским стал викарий патриарха епископ Евгений

Священный Синод постановил назначить митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским епископа Бронницкого Евгения (Кульберга), викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского мужского монастыря с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии «с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды».

Временное управление Серовской епархией решено поручить епископу Нижнетагильскому и Невьянскому Алексию, Алапаевской епархией – епископу Каменскому и Камышловскому Мефодию.

Напомним, в августе этого года епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений (Кульберг) был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и наместником Донского мужского монастыря города Москвы.

Екатеринбург, Казань, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Казань, Москва. Другие новости 08.12.20

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