Епископ Нижнетагильский Евгений переходит на службу к Патриарху Всея Руси

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений (Кульберг) на сегодняшнем заседании Священного Синода РПЦ назначен викарием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и наместником Донского мужского монастыря города Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, на этом же заседании владыка Евгений назначен председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским назначается епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Временное управление Серовской епархией решено поручить митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Напомним, епископ Евгений возглавлял Нижнетагильскую кафедру с мая 2018 года.

До того он носил титул епископа Среднеуральского, викария Екатеринбургской епархии. В августе 2016 года епископ Евгений стал вторым по чину священнослужителем РПЦ на Урале после митрополита Кирилла. Это имя он носил не всегда: ранее отец Кульберг был Алексеем. Имя Евгений он принял при пострижении в монахи в июле 2016 года в честь доктора Евгения Боткина, погибшего в доме Ипатьева вместе с семьей бывшего императора Николая Романова.

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