Нижнетагильскую епархию возглавил епископ Среднеуральский Евгений

Решением Священного синода епископом Нижнетагильским и Невьянским назначен епископ Среднеуральский Евгений. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Прежний глава Нижнетагильской епархии Иннокентий постановлен преосвященным Александровским и Юрьев-Польским.

Напомним, в августе 2016 года епископ Евгений стал вторым по чину священнослужителем РПЦ на Урале после митрополита Кирилла. Это имя он носил не всегда: ранее отец Кульберг был Алексеем. Имя Евгений он принял при пострижении в монахи в июле 2016 года в честь доктора Евгения Боткина, погибшего в доме Ипатьева вместе с семьей бывшего императора Николая Романова.

Екатеринбург, Нижний Тагил, служба информации

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 15.05.18

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