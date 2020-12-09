Взрывной праздник: специалисты рассказали, как обезопасить себя при использовании пиротехники в Новый год

Накануне новогодних праздников начинают активизироваться продавцы пиротехники, и любителей «побахать» на улице становится больше. «Новый День» пообщался с сотрудниками МЧС и выяснил, чем фейерверки могут быть опасны для человека и какие основные правила безопасности необходимо соблюдать при использовании пиротехники.

Как рассказал «Новому Дню» Павел Пенягин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы, фейерверки – это взрывоопасный предмет, который имеет определенную зону поражения. «В Новый год опасность его использования характеризуется массовостью. Также, конечно, сниженной внимательностью людей, которые находятся под воздействием алкоголя, в связи с этим они не задумываются о своем здоровье и пренебрегают мерами безопасности. Помимо этого взрослые могут также поручить запуск пиротехники детям. Хотя в постановлении правительства прописано, что детям до 16 лет запрещена и реализация пиротехнических изделий, и тем более их запуск», – подчеркнул Павел Пенягин.

Фейерверки, петарды, салюты запрещено использовать во всех зданиях и помещениях. Также запрещено запускать их с крыш, с балконов, со сцен, под деревьями и вблизи линий электропередачи. Однако, как отметил специалист, пиротехнику первого класса – хлопушки вакуумного типа и небольшие бенгальские огни – можно использовать дома.

Также эксперт напомнил, что при использовании любой пиротехники необходимо руководствоваться инструкцией, которая идет в комплекте с изделием. «Для продажи выпускаются пиротехнические изделия до третьего класса опасности, которые предполагают разлет опасных факторов на 30 метров. Но в связи с тем, что граждане не всегда могут адекватно оценить опасность, мы просим соблюдать дистанцию 50 метров», – посоветовал Пенягин.

За нарушение правил безопасности, в зависимости от последствий, люди могут понести как административную, так и уголовную ответственность. «Административная предполагает штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Если нарушение требований безопасности повлекло за собой причинение тяжкого вреда жизни и здоровью, а также если погибли два и более человек, то физическому лицу грозит до 5 лет лишения свободы», – подчеркнул сотрудник МЧС.

Итак, чтобы праздник не был омрачен неприятными моментами, необходимо выполнить несколько простых правил. «Во-первых, внимательно читаем инструкцию к применению пиротехники, которая идет в каждой коробке с изделием. Во-вторых, не даем запускать салют детям и людям в состоянии алкогольного опьянения. В-третьих, не применяем фейерверки при сильном ветре, под деревьями и линиями электропередачи. В-четвертых, хорошо закрепляем изделие на поверхности земли и ни в коем случае не наклоняемся над ним. В-пятых, когда фитиль загорелся, отходим на безопасное расстояние – 50 метров. Если изделие не запустилось, выжидаем 10 минут и после этого заливаем водой. Повторно пытаться запустить пиротехнику и утилизировать изделие путем сжигания в костре запрещено», – напомнил Павел Пенягин.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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