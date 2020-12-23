Жители Екатеринбурга закупили больше всего в России фейерверков к Новому году

Жители Екатеринбурга оказались самыми неравнодушными к праздничной пиротехнике среди россиян. Горожане готовы купить их больше и на большую сумму, чем те, кто живут в других городах РФ. Об этом говорят итоги опроса агентства Zoom Market.

На втором и третьем месте после Екатеринбурга – Москва и Краснодар соответственно. На четвертом и пятом – Омск и Ростов-на-Дону. Первую десятку городов, где живут любители хлопушек, петард, фейерверков и бенгальских свечей, замыкают Саратов, Волгоград, Чита, Нижний Новгород и Уфа. Во второй десятки – Брянск, Воронеж, Красноярск, Самара, Белгород, Новосибирск, Симферополь, Санкт-Петербург, Владивосток и Челябинск.

Из тех опрошенных, кто планирует приобретение пиротехнических изделий на Новый год, 52% собираются потратить на них до 10000 рублей, 36% не более 5000 рублей и 12% не более 2000 рублей. 6% от общего числа россиян, попавших в выборку, выступают категорически против использования любой пиротехники – из-за неудачного опыта использования в прошлом.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 24 городах России. Общая выборка составила 2880 респондентов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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