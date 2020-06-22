На фейерверк в трех районах Екатеринбурга потратят 10 миллионов

Праздничный фейерверк в честь 75-й годовщины Победы пройдет 24 июня в трех районах города: на акватории Городского пруда, в Академическом и в парке «Уралмаш». Салюты начнутся в 23:00 и будут длиться 15 минут. Муниципальное учреждение Центр культуры «Урал» потратит на них 10 миллионов рублей: около 5 миллионов на центральный фейерверк и по 2,5 на районные. Во всех трех случаях закупка проходит у единственного поставщика.

Добавим, ветеранов на параде не будет из-за угрозы коронавируса. Но, как анонсировал в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев, люди моложе 65 лет могут прийти и посмотреть на военную технику. Правда, остается вопрос, смогут ли желающие хоть что-то увидеть, последние годы в Екатеринбурге сложилась традиция максимально перекрывать для пешеходов центр города, так что проспект Ленина, где находится техника, можно осматривать, например, с параллельной улицы Малышева. Во время репетиций парада, к примеру, люди не могли пройти даже к своим домам. «Новый День» запросил в мэрии информацию о размещении блок-постов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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