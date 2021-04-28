Екатеринбург потратит на фейерверки в два раза меньше, чем год назад

В Екатеринбурге в День Победы фейерверки будут запускать с трех точек, на них город потратит чуть более 4,5 миллиона рублей.

Самая дорогая пиротехника будет закупаться для использования в центре города – стоимость фейерверка у «Динамо» составила 3,2 миллиона. Длительность салюта должна составить 10 минут. Фейерверк в Преображенском парке (Академический район) закупается за 799 тысяч, а залпы на Уралмаше обойдутся в 525 тысяч рублей – но и в этих районах запускать фейерверк будут по 10 минут.

В 2020 году в Екатеринбурге салют гремел так же в трех районах, но его стоимость составила 10 миллионов рублей: около 5 миллионов на центральный фейерверк и по 2,5 на районные.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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