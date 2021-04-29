В Екатеринбурге запустят первомайский фейерверк

Администрация Екатеринбурга запустит вечерний фейерверк 1 Мая, несмотря на отмену массовых демонстраций в честь Дня Весны и Труда. Праздничный салют будет посвящен присвоению уральской столице звания «Город трудовой доблести».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, фейерверк будет запущен в 22:30 с площадки фан-зоны ЦПКиО имени Маяковского. Пиротехники произведут 670 залпов, продолжительность салюта – не менее шести минут.

Екатеринбург получил почетное звание летом прошлого года – сразу после голосования по поправкам в Конституцию РФ. Согласно федеральному закону, города с таким статусом обязаны запускать салют трижды в год.

В День Победы в Екатеринбурге также будет праздничный фейерверк. Его запустят с трех точек – это набережная у «Динамо», Преображенский парк в Академическом районе и летний парк «Уралмаш». Как ранее писал «Новый День», на салют 9 мая город потратит около 4,5 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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