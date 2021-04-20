Куйвашев запретил Первомай – демонстрации не будет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил Первомай – демонстрации в 2021 году проводиться не будет, как и в 2020-м в разгар карантинных мероприятий.

«В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придётся отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», – сказал Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что пока документа, который бы ввел официальный запрет на демонстрации в честь 1 Мая в Екатеринбурге и городах региона, нет, однако он должен появиться. «Предполагается, что эти решения будут зафиксированы региональным оперштабом», – уточнили в ДИПе.

Напомним, ранее свердловские коммунисты отправили областным властям требование разрешить традиционное шествие. «Ситуация с запретом акций протеста под предлогом борьбы с коронавирусом уже давно перестала выглядеть как фарс. Это натуральный идиотизм, который сильнее всего бьёт по авторитету самой власти. Люди прекрасно видят, что работают все заведения, а чиновники, если им надо, собирают тысячи человек под одной крышей», – комментировал глава областного отделения КПРФ Александр Ивачев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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