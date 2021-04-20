Парламентская оппозиция готовит шествия на Первомай

Три парламентские партии подали заявки на проведение праздничных митингов в День весны и труда, несмотря на официальную отмену первомайских шествий.

Свердловские коммунисты намерены 1 Мая в 11:00 выйти на проспект Ленина и провести традиционный митинг на площади 1905 года у памятника советскому вождю. «Ситуация с запретом акций протеста под предлогом борьбы с коронавирусом уже давно перестала выглядеть как фарс. Это натуральный идиотизм, который сильнее всего бьет по авторитету самой власти», – заявил в соцсетях секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. В пресс-службе партии «Новому Дню» сообщили, что коммунисты вчера направили в региональное министерство общественной безопасности уведомление о публичном мероприятии и будут ждать ответа ведомства, так как «не хотят идти на открытый конфликт».

«Справедливая Россия – за правду!» готовит на Первомай акцию «Марш работающих бедных». «Это выступление работающих граждан, которые получают зарплату ниже прожиточного уровня. Мы боремся с этим явлением. Подали заявку на шествие по проспекту Ленина в общей колонне. Если все отменится, то есть план Б. Акция все равно пройдет, но в другой форме. Возможно, это будут одиночные пикеты. Акция планируется не только в Екатеринбурге, но и в других городах области», – рассказал агентству координатор свердловского отделения партии Андрей Кузнецов.

В ЛДПР планируют провести небольшой митинг в центре города, в заявке, поданной в МОБ, партийцы указали несколько площадок, в том числе площадь Труда и площадь Советской Армии. «Раньше, до пандемии, собиралось не менее 150 человек, но сейчас непонятно, сколько людей придет. Но я думаю, что народ соскучился по таким мероприятиям. Ждем ответа министерства на нашу заявку», – сообщил «Новому Дню» координатор реготделения Александр Каптюг.

В СРО «Единой России» агентству сообщили, что партия не планирует никаких шествий.

Напомним, сегодня губернатор Евгений Куйвашев отменил уличные демонстрации на 1 мая. Федерация профсоюзов Свердловской области отметит праздник в онлайн-формате.

«Как и в прошлом году у нас будет акция «Волонтер Первомая», поздравления ветеранов труда, активистам профсоюзных организаций рекомендуется сделать «Окна Первомая» – развесить лозунги, воздушные шарики, цветы на балконах, то есть отмечать праздник в своих квартирах», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь ФПСО Аксана Сгибнева. бщий лозунг профсоюзов в 2021 году – «Восстановить социальную справедливость!». Речь идет о новом общественном договоре между государством, бизнесом и наемными работниками в эпоху пандемии, отметила собеседница агентства.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/722119.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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