В Екатеринбурге второй год подряд не будет «Монстрации»

В Екатеринбурге снова не состоится «Монстрация» – шествие с абсурдными лозунгами. Как выяснил «Новый День», в этом году у шутливой акции не нашлось организатора: никто не подал заявку на ее проведение в свердловское министерство общественной безопасности.

Неясна судьба «Монстрации-2021» и в других городах России. В Новосибирске власти официально запретили первомайский уличный марш из-за пандемии коронавируса. В социальных сетях анонсов акции практически нет. Лишь в Нижнем Новгороде организаторы объявили, что в этом году «Монстрацию» проведут в виде онлайн-квеста.

Как ранее писал «Новый День», свердловские власти отменили все массовые мероприятия в честь праздника Весны и Труда. Всего в МОБ поступило пять уведомлений: одна заявка от областной федерации профсоюзов и четыре – от политических партий. Всех заявителей попросили перенести публичные мероприятия на более поздний срок, рассказали в пресс-службе МОБ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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