Креков – о майских праздниках: «В храмы на Пасху – можно, Первомая – не будет»

Посещение церквей и храмов на православную Пасху в этом году не будет ограничиваться областными властями и санитарными врачами. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков.

«Вопрос посещения храма на Пасху каждый человек решает сам, – отметил чиновник. – Но он должен отдавать себе отчет, что скопление большого количества людей увеличивает опасность заражения. При всем при том мы не ограничиваем пасхальных мероприятий, Главное – помнить о масках, о санитарной обработке рук, о социальной дистанции, минимизировать контакты с незнакомыми людьми».

Что касается 1 Мая, Креков подтвердил, что никаких массовых мероприятий в Свердловской области не планируется. «Эпидемиологическая ситуация, может быть, лучше, чем год назад. Но не хотелось бы, выражаясь словами одного моего коллеги, «перед самым берегом начать тонуть». 9 Мая будет парад, будет салют, будут небольшие мероприятия, но некоторые спортивные мероприятия будем отменять, чтобы не создавать дополнительные риски», – отметил Креков.

Напомним, сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев запретил Первомай – демонстрации в 2021 году проводиться не будут, как и в 2020-м в разгар карантинных мероприятий. «В этом году от шествия в честь праздника Весны и Труда придётся отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», – сказал Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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