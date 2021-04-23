В Екатеринбурге не станут отменять концерты в День Победы

В Екатеринбурге не будут отменять очные праздничные мероприятия в День Победы. Как сообщила на брифинге вице-мэр Екатерина Сибирцева, 9 мая состоятся запланированные торжественные митинги с возложением цветов к воинским мемориалам, выставка ретро-автомобилей, концертная программа и вечерний салют. Военный парад на площади 1905 года также пройдет без изменений.

«Возможно, формат некоторых мероприятий немного изменится. По рекомендации Роспотребнадзора мы постараемся сократить количество участников митингов на отдельных площадках и согласовать порядок их проведения. К сожалению, «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет онлайн. Но все остальные праздничные мероприятия состоятся очно», – рассказала замглавы.

Начальник управления культуры Илья Марков отметил, что на следующей неделе появится подробная афиша празднования 9 Мая в Екатеринбурге. По его словам, в программу праздника будет добавлено несколько новинок, которые планировались к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в прошлом году.

Екатерина Сибирцева также призвала горожан самим проявить ответственность в соблюдении профилактических мер. Она напомнила, что в Екатеринбурге активно идет кампания по вакцинации от коронавируса, на сегодняшний день привито более 126 тысяч жителей.

«Понятно, что на улицах будет много екатеринбуржцев, праздник 9 Мая традиционно любим в нашем городе. Но ответственность за соблюдение социальной дистанции и масочного режима мы призываем каждого взять в том числе и на себя. А наша задача – обеспечить мероприятия всем необходимым набором мер, чтобы они прошли максимально безопасно», – заявила вице-мэр.

Как писал «Новый День», ранее губернатор Евгений Куйвашев распорядился отменить массовые демонстрации и шествия в Екатеринбурге на 1 Мая. При этом богослужения в православную Пасху, которая выпадает в этом году на 2 мая, пройдут без ограничений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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