Роспотребнадзор раскрыл, какой из банков чаще навязывает услуги и обманывает клиентов

В этом году жители Свердловской области 6 700 раз жаловались в Центробанк – в основном на банки, хотя до пандемии чаще претензии возникали к деятельности страховых компаний. Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления службы по защите прав потребителей ЦБ РФ в УрФО Сергей Кокоулин, если раньше в авангарде жалоб на кредитные организации были вопросы по взысканию просрочки и навязыванию допуслуг, то в этом году обращения зачастую были связаны с вопросами по реструктуризации кредитов, по той программе, которую государство вводило как меру поддержки. «Наплыв заявлений по предоставлению кредитных каникул вылился в наплыв обращений вообще в Центральный банк. Сейчас ситуация стабилизировалась», – отметил Кокоулин.

В основном на банки жаловались и в Роспотребнадзор – чаще всего по вопросам навязывания дополнительных услуг, в том числе при автокредитовании. Из-за роста числа дистанционных услуг выросло и число жалоб на них. Также были жалобы на финансовое мошенничество.

Среди выявленных нарушений – навязывание допуслуг при оформлении страховки, попытки банков скрыть стоимость дополнительных услуг, отказы в предоставлении договора, когда оформляется дистанционная услуга. Часто фиксируются нарушения при автокредитовании: здесь и навязывание страховок, и установка допустройств в автомобиль, и продажа бесполезных вещей по высокой стоимости, к примеру, покупателям навязывают покупку CD-диска с юридической литературой под видом услуги по юридической помощи на дороге.

«По результатам рассмотрения административных дел управлением Роспотребнадзора вынесено 48 постановлений о назначении административных наказаний на сумму около полутора миллионов рублей. И наибольшее число постановлений нами выписано в отношении следующих банков: это «Почта банк», банк ВТБ, УбРиР, банк «Оранжевый», СКБ-банк, банк «Зенит». Число постановлений в отношении этих банков свыше пяти. В частности, в отношении «Почта банка» вынесено 11 постановлений о назначении административного наказания, ВТБ получил восемь, УбРиР – семь, банк «Оранжевый» – семь», – сообщила начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева добавила, что люди продолжают жаловаться на телефонных мошенников, которые не только представляются сотрудниками банка, но и звонят с номеров, которые клиенты идентифицируют как номера телефонов банков. Продолжает процветать мисселинг: это продажа одной услуги под видом другой, например, когда клиент просит продлить ему вклад, а сотрудник банка вместо этого открывает полис инвестиционного страхования жизни. О подмене клиент чаще всего узнает, когда хочет забрать свои деньги.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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