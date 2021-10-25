На Урале растет число жалоб на банкиров за подмену вкладов

За год в Свердловской области выросло число жалоб клиентов банков на мисселинг, то есть на продажу одной услуги под видом другой. Чаще всего сотрудники кредитных организаций обманывают людей, когда те хотят открыть вклад. И вместо этого простого и понятного всем продукта людям открывают брокерские счета, договоры накопительного страхования жизни, инвестиционного страхования жизни или что-то другое.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Центробанка России, за 9 месяцев этого года поступило 65 жалоб на кредитные организации из-за мисселинга, это 2% от общего количество жалоб на банки. Годом ранее к октябрю на навязывание каких-то продуктов пожаловались 31 раз, а всего за прошлый год поступило 57 жалоб, то есть меньше, чем за неполный 2021-й. До недавнего времени люди жаловались на навязывание инвестиционных продуктов под видом вкладов, а также на ставшее уже традиционным навязывание инвестиционного страхования жизни и накопительное страхование жизни. Центробанк ожидает, что из-за введения обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов навязывать брокерские услуги будут реже. «Рост жалоб коррелирует с ростом продаж накопительного страхования жизни и инвестиционного страхования жизни. Объясняется эта тенденция во многом тем, что продажи брокерских продуктов затрудняются, и усилия банков обращаются именно к страховым продуктам», – отметили в ЦБ РФ.

Чтобы избежать мисселинга, клиентам рекомендуют внимательно читать договор и подписывать его только в том случае, если все понятно. Желательно изучать договор не в самом банке (где менеджер стоит над душой и поторапливает), а дома, в спокойной обстановке. «Следует быть особенно внимательными, если клиенту предлагают пройти тест. Это прямой признак того, что это не вклад, а рисковый инструмент. Отказаться от страхового полиса и вернуть его стоимость без потерь можно только в период охлаждения – обычно в течение 14 дней. И лишь если не наступил страховой случай, – напомнили в Банке России. Жаловаться на мисселинг нужно в Центробанк, это можно сделать через интернет-приемную.

Добавим, в пандемию мисселинг стал одним из популярных способов обмана людей наряду с продажей «лечебного» постельного белья за 60 тысяч, выставления огромных счетов за ремонт техники и других непорядочных услуг. Ранее мы писали о том, какие банки чаще всего навязывают услуги и обманывают клиентов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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