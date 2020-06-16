Мисселинг, лжепредприниматели и опасность в соцсетях – как мошенники наживаются на екатеринбуржцах в пандемию

Пандемия коронавируса спровоцировала рост жалоб в Екатеринбургский центр защиты прав потребителей. На сегодняшний день муниципальные юристы рассмотрели почти 2 300 обращений, что уже превышает показатели прошлого года. Ожидаемо, что чаще всего горожане жаловались на отмену рейсов и перенос туристических поездок. Но в последнее время на первый план выходят некачественные товары и услуги из соцсетей, а также обман при ремонте бытовой техники.

Об итогах работы МБУ «Центр правозащиты» рассказала сегодня в думе руководитель учреждения Янина Голубева. По ее словам, в период самоизоляции существенно выросло число жалоб на интернет-продавцов – только за последних два дня центр обработал 20 обращений.

«Нас настораживает, что потребители доверяют продавцам и исполнителям в социальных сетях. Это услуги по косметологии, медицине, общепиту – весь этот бизнес уходит в интернет, и это плохо, так как нет гарантий безопасности этих услуг, нет надзора и контроля над ними, нет вообще механизма проверки исполнителей. Такие услуги порой имеют большой фактор опасности для здоровья покупателя. Но сейчас ситуация такова, что люди пытаются экономить и все равно покупают что-то в соцсетях», – сообщила директор центра.

Уже несколько месяцев муниципальные юристы разбирают обращения клиентов туроператоров. Несостоявшиеся путешественники жалуются на кабальные условия дополнительных соглашений к договору – иногда туроператор при переносе тура не только не гарантирует сохранение цены, но еще и оставляет за собой право покрывать все издержки за счет клиента. При этом сейчас деньги за отмененный тур не возвращаются, а остаются на депозитах туроператора. «Наша задача – найти максимальный компромисс в каждом индивидуальном случае. Общего совета тут нет. С каждым обращением нужно работать отдельно», – подчеркнула Янина Голубева.

Еще одна проблемная сфера, с которой столкнулись специалисты центра правозащиты, – это ремонт сложных технических товаров. Ситуация обычно выглядит так: случается поломка, горожанин через поисковый сервис находит фирму, которая обещает прислать курьера, чтобы забрать технику. А затем либо заказчику ремонта выставляется огромный счет, который может даже превысить стоимость товара, либо курьер пропадает с техникой. Нередки случаи, когда мастера таких недобросовестных фирм специально ломали домашнее оборудование.

В 2019 году в работу центра правозащиты вошел новый термин «мисселинг». Это недобросовестный прием в продажах, когда потребителя вводят в заблуждение и вместо одного продукта предлагают приобрести другой. «Например, когда вместо договора вклада клиенту банка предлагают полис инвестиционного страхования жизни. «Предлагают», это я мягко говорю. А обычно это выглядит так, что пожилой человек хочет переоформить вклад, а ему навязывают полис. В этом случае он не сможет снять деньги, когда они ему понадобится, или деньги вообще куда-то теряются», – рассказала Янина Голубева.

Навязывание ненужных и дорогостоящих товаров и услуг – многолетняя уловка нечестных предпринимателей. Так, порядка 15% жалоб в центр правозащиты касаются услуг кредитования. Вместе с кредитом клиент получает страховку, медицинский сертификат, юридическое сопровождение, даже услугу «правовая помощь на дорогах». Часто такие дополнительные сертификаты не имеют рабочих телефонов, но при этом непомерно раздувают сумму кредита.

Из года в год поступают жалобы на различных лжепредпринимателей. Те, кто представляется газовиками, коммунальщиками, юристами, оконощиками и т.д. и предлагают купить дорогие товары. «Так, в 2019 году к нам обратились почти 50 человек по деятельности ИП Сергеева, которые продает комплекты постельного белья стоимостью более 60 тысяч рублей. Предприниматель обещает покупателям полное оздоровление организма, излечение от хронических заболеваний вплоть до онкологии. По таким же схемам сегодня продаются вибромассажные накидки, электромагнитные наматрасники. Мы научились эффективно работать по таким обращениям и добиваемся возврата денег покупателям. Но замечу, что это предприниматель и сейчас работает легально, юридическое лицо зарегистрировано, он не скрывается ни от покупателей, ни от полиции, ни от нас», – отметила руководитель центра правозащиты.

Лидером жалоб из товаров остаются смартфоны. Чаще всего люди жалуются, что купленный гаджет не соответствует характеристикам, но актуальной проблемой остается и навязывание услуг. Например, был случай, когда к покупке смартфона прилагалась страховка жизни и здоровья покупателя. Янина Голубева подчеркнула, что в таких ситуациях важно быстро обратиться за помощью к юристам, чтобы уложится в законные сроки отказа от страховок. Если затянуть время, то вопрос с недобросовестным продавцом придется решать в суде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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