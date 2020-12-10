На окраине Екатеринбурга три года копились тонны ртути из энергосберегающих ламп и градусников

В Екатеринбурге на протяжении более трех лет копились опасные отходы – смесь ртути и люминофора, которую получают при утилизации ртутных ламп. С 2017-го на промплощадке муниципального предприятия комплексного решения проблем промышленных отходов скопилось 59 бочек, это более 11 тонн опасной смеси, рассказали в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества.

Там объяснили, что в прежние годы МУП по договору со специализированным предприятием отправлял ртуть с люминофором на окончательную утилизацию, однако в какой-то момент руководство предприятия перестало это делать, поставив под угрозу экологическую безопасность микрорайона Химмаш, где находится промплощадка. В свердловском РЭО объяснили, что хранение люминофора требует жесткого соблюдения строгих правил, в противном случае это чревато катастрофическими последствиями. Люминофор, попадая в почву или воду, загрязняет их, а демеркуризация и сложна технически, и затратна. После вмешательства активистов из РЭО были найдены и средства на окончательную утилизацию люминофора, и на транспортировку такого значительного объема опасных отходов. Все 59 бочек отправили на специализированное предприятие в Москву в начале декабря, груз благополучно доехал до места назначения.

Отметим, что у МУП КРППО есть специальная установка, которая позволяет разделять энергосберегающие лампы на компоненты – стекло и опасную «начинку». В будущем экологи будут контролировать, чтобы предприятие не накапливало такие большие объемы опасных отходов.

Напомним, что жители Екатеринбурга могут сдавать батарейки, сломанные ртутные градусники, люминесцентные и энергосебергающие лампы в МУП КРППО бесплатно. Пока что это можно сделать только в мобильных пунктах приема, их графики публикуются на сайте предприятия. Стационарный пункт на Энгельса, 16, временно не берет опасные отходы у населения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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