Свердловские экологи отчитались о работе в 2020-м: тонны обезвреженных отходов, ликвидированные свалки и экопросвещение

Свердловское отделение Российского экологического общества, созданное чуть меньше года назад, в феврале, отчиталось о работе в 2020-м. Несмотря на ситуацию с коронавирусом и ограничения, которые повлияли практически на все сферы жизни, участникам РЭО удалось провести несколько экологических мероприятий, которые оказали существенное влияние на «зеленую» обстановку в регионе.

Как и другие обеспокоенные ситуацией с экологией на Среднем Урале люди, члены РЭО принимали участие в субботниках, высадке деревьев, помогали с экопросвещением. Но не только. В частности, благодаря активистам, удалось ликвидировать несколько несанкционированных свалок. Например, у села Колюткино – в отделение обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то, что возле автобусной остановки постоянно появляются отходы. После заявки свердловского отделения РЭО регоператору по обращению с мусором из «грязной» точки вывезли 6,24 тонны ТКО.

Мусор с другой стихийной свалки – у Северного кладбища в Екатеринбурге – приходилось вывозить несколько раз, поскольку он время от время накапливался, и сигналы поступали в РЭО. Наконец, была ликвидирована свалка, расположенная неподалеку от развязки ЕКАД – проспект Космонавтов – поселок Садовый, в свердловское отделение о ней сообщили в конце октября. Там активисты обнаружили не только обычный бытовой мусор, старую мебель и строительные материалы, но и люминесцентные лампы, которые содержат опасные вещества – ртуть и люминофор, они могли загрязнить окружающую среду. Свердловское РЭО вместе с министерством природных ресурсов Свердловской области содействовали тому, что свалка была ликвидирована.

К слову, в этом году при поддержке регионального отделения были вывезены из Екатеринбурга на специализированные предприятия по обработке 500 кубометров битого стекла и больше 11 тонн ртути и люминофора, которые образовались при утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп. Они хранились на площадке МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». Столь крупная партия опасных веществ накопилась в Екатеринбурге впервые, что создавало риски для экологической безопасности города – хранение люминофора требует жесткого соблюдения строгих правил, в противном случае это чревато катастрофическими последствиями. Прежнее руководство МУПа не предпринимало усилий, чтобы утилизировать опасные отходы. При поддержке главы свердловского отделения РЭО Алексея Вихарева были найдены средства и на окончательную утилизацию люминофора, и на его транспортировку в Москву.

В рамках работы с опасными отходами свердловское отделение РЭО начало устанавливать боксы для отработанных батареек. Первый появился у общественной приемной Алексея Вихарева, затем – по просьбам жителей Екатеринбурга – и в подъездах многоквартирных жилых домов, а также в редакциях городских СМИ, которые, используя микрофоны и диктофоны, часто меняют батарейки.

Боролись активисты РЭО и с незаконными рубками зеленых насаждений. Так, председатель свердловского отделения Алексей Вихарев в лесу под Сысертью нашел несколько делянок «черных» лесорубов. В ситуации по запросу РЭО разбирается министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Кроме того, общественникам удалось остановить уничтожение парка «Семь ключей». На ситуацию в РЭО пожаловались сразу несколько человек. По словам местных жителей, кто-то начал вырубать деревья в парке и заасфальтировал парковку. Охранник, который уже взимал плату за стоянку автомобилей, предоставить документов на эту деятельность не смог. Жители попросили выяснить, законно ли были спилены деревья и восстановить зеленые насаждения. Председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев направил запросы в администрацию Екатеринбурга и полицию – выяснилось, что вырубки были незаконными, а участок был занят парковщиками без всяких на то оснований.

Летом свердловское отделение провело конкурс – «Чистый берег РЭО». В течение месяца участники и подписчики регионального отделения в соцсетях убирали мусор с берегов водоемов в Свердловской области – Нижне-Исетского пруда, Андрюшинского водохранилища, у карьера Кольцовской трассы, Шарташа. Самые активные участники получили призы, а представители РЭО тоже провели субботник – на озере Щучьем в Белоярском районе. Весь собранный мусор участники сортировали, а после сдали в переработку.

Наконец, свердловское отделение РЭО во главе с председателем Алексеем Вихаревым занималось и экологическим просвещением. В частности, были проведены экологические уроки в гимназии № 99 и школе № 136 Екатеринбурга. Со старшеклассниками Алексей Вихарев обсудил важность осознанного потребления и проблемы экологии. Вместе роботом Валл-И он также побывал на занятии у воспитанников детского сада № 396 в рамках проекта «Береги планету». Дошкольному учреждению подарили контейнер для раздельного сбора отходов. «Считаю работу по экопросвещению едва ли не самой важной в «зеленой» деятельности. Мы видим, что и дети, и подростки действительно интересуются тем, как сократить потребление, как организовать раздельный сбор мусора дома, а многие уже прикладывают к этому усилия – и разделяют отходы не только дома, но и в школе, организуют сборы пластиковых крышек или макулатуры, чтобы после отдать их на переработку», – сказал Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

В 2020 году поставки уральских аппаратов ИВЛ за рубеж выросли в 34 раза. / За кражу денег у матери екатеринбуржцу грозит до 10 лет. / «Рождественский венок»: как приготовить главный символ праздника Трех королей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»