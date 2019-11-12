Депутат, робот Валл-И и Супермен учат екатеринбургских дошкольников раздельному сбору мусора (ФОТО)

В Екатеринбурге депутат городской думы купил робота-уборщика Валл-И, чтобы научить детей раздельному сбору мусора. Первый урок прошел сегодня в Екатеринбурге в детском саду № 125.

Робот и депутат Алексей Вихарев вместе с Суперменом показали, что мусор можно разделять на четыре фракции: бумагу, пластик, стекло и прочие отходы. Дети сами убедились в том, что сортировать мусор – это несложно.

«Я сам как ответственный родитель понимаю, что детей нужно учить сознательности с малых лет. Когда в нашей стране появятся мусоросортировочные заводы, именно эти ребята будут знать, как правильно сортировать мусор», – сказал Алексей Вихарев.

По его словам, изначально робота собирались привезти только в восемь детских садов, но когда о нем узнали в других дошкольных учреждениях, набралось еще восемь заявок. «После нового года будем разговаривать с департаментом образования Екатеринбурга и, возможно, пойдем в младшие классы школ», – пояснил депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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