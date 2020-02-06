В Екатеринбурге открылось отделение Российского экологического общества. Его возглавил депутат с роботом-уборщиком

В Екатеринбурге начало работу областное отделение Российского экологического общества. Это общественная организация по охране и защите природных ресурсов. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения РЭО, активисты намерены проводить экологические акции, на мастер-классах и вебинарах учить детей и взрослых осознанному потреблению и бережному отношению к природе, рассказывать о лучших экологических практиках Урала, а также проводить общественный мониторинг ситуации с экологией в Свердловской области и в качестве экспертов сопровождать природосберегающих проектов.

Председателем свердловского отделения РЭО стал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, который в конце прошлого года отметился в экологической повестки. Он купил робота «Валл-И» и начал проводить серии уроков для дошкольников и младшеклассников по раздельному сбору бытовых отходов и бережному отношению к окружающей среде. Объясняя решение возглавить новое отделение экологической организации, г-н Вихарев сообщил, что Свердловская область испытывает на себе последствия изменения климата. «Некоторые эксперты говорят, что точка невозврата уже пройдена, другие – более оптимистичны, и считают, что еще не поздно вспомнить, что у нас нет запасной планеты и что начинать бережно относиться к окружающей среде нужно с себя. Задачи Свердловского отделения, в первую очередь, объединить экологических активистов, тех жителей области, кому не безразлично состояние окружающей среды, предоставлять для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти», – сказал Алексей Вихарев.

Напомним, Свердловская область регулярно попадает в антирейтинги регионов России с самыми неблагоприятными условиями для жизни с точки зрения чистоты атмосферного воздуха, воды, почвы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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