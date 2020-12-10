За неделю работы единого call-центра вызвать врача на дом смогли 8 814 свердловчан

В Свердловской области завершилась первая неделя работы единого call-центра по вопросам, связанным с Covid-19 (номер 122).

Чаще всего жители Свердловской области звонят на номер 122, чтобы вызвать врача на дом. За неделю было обработано 8 814 таких обращений. 457 человек после обращения на горячую линию были записаны на плановый прием в больницу. Кроме того, свердловчане получали общие консультации по вопросам коронавирусной инфекции, узнавали, где находятся и как работают медицинские учреждения, их телефоны и адреса. Всего было обработано 26 158 звонков.

В департаменте информполитики сообщили, что номер 122 обеспечивает обработку всех звонков граждан. «Даже если линия занята, система фиксирует каждый вызов, и первый освободившийся оператор переключается на дозвон сошедших с линии абонентов», – подчеркнули в департаменте. Число операторов будет увеличиваться, а время ожидания ответа – уменьшаться.

В ДИПе также напоминают, что операторы горячей линии – не врачи, поэтому не назначают лекарственные препараты, а также не могут вызвать скорую – для получения экстренной медпомощи следует звонить по номеру 103.

Как уже писал «Новый День», жители Свердловской области неоднократно жаловались в соцсетях, что порой невозможно дозвониться даже до службы скорой медицинской помощи, а в поликлиники или неотложки и вовсе не пробиться целыми днями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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