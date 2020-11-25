В Свердловской области создадут единый call-центр для звонков в больницы и скорую

В Свердловской области будет создан единый call-центр, который должен полностью снять проблему дозвона пациентов до поликлиник и станции скорой помощи.

Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков. По его словам, в региональном штабе проанализировали положительный опыт других регионов и решили его перенять. «Техническая возможность у нас есть, поручение губернатор дал, к концу следующей недели попробуем запустить его в тестовом режиме», – сказал Креков.

Как уже писал «Новый День», ранее жители Свердловской области жаловались в соцсетях, что порой невозможно дозвониться даже до службы скорой медицинской помощи, а в поликлиники или неотложки и вовсе не пробиться целыми днями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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