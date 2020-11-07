Уральцы снова обрушились с критикой на губернатора: «Спасибо вам за угробленную медицину»

Губернатор Евгений Куйвашев накануне опубликовал в инстаграме пост о том, как будут учиться дети на следующей неделе. По традиции жители в ответ высказали в комментариях все, что они думают о работе главы региона и о том, как обстоят дела с медпомощью в реальности, а не отчетах чиновников.

Пост в инстаграме губернатора сопровождается фотографией медсестры, которая замеряет ребенку температуру. «Вся суть российской медицины в первом фото: медик в маске с ОТКРЫТЫМ НОСОМ измеряет температуру БЕСКОНТАКТНЫМ термометром ПРИКАСАЯСЬ ко лбу ребёнка. И это опубликовано на странице губернатора. Нет слов», – подметила natalipshenitsyna. Уральцы рассказывают в своих сообщениях о том, что карантин и дистанцирование существуют в основном в головах чиновников, потому что в реальности больной просто-напросто вынужден сидеть в больнице в общей очереди. «Да смысла нет уже все закрывать, в сегодняшней ситуации болеет каждый второй, у нас в Красноуральске дак точно. В больнице бардак, к врачу не попасть, сидим по 5 часов как кильки в банке с температурой и кашлем», – пишет aleksandra_gutman.

«Моя дочь болеет ковидом, лечим её сами, так как дозвониться до больницы просто было нереально. Слава Богу, выздоравливает. Ни в какую статистику она не попадает (диагноз узнали сегодня по иммуноглобулинам М). Больничный взять тоже невозможно. Пришлось ей брать отпуск. Спасибо вам за угробленную медицину, за которую мы, между прочим, отчисляем часть зарплаты в фонд ОМС. Я надеюсь, что вы там все уже благополучно привились и болезнь вам не страшна. Ну а мы тут как-то сами себя полечим, сами больничный выпишем», – говорит evanika555. «Прошу обратить внимание на Серовскую городскую больницу номер 1. Огромные очереди для людей с признаками ОРВИ, КОВИДА и в этой же очереди люди которые перенесли инсульт, 65+ и другие серьёзные заболевания, находятся в этой очереди по 4-5 часов», – указывает allohkay.

Olesyayakimova85 в комментариях рассказывает про свекровь, которая живет под Первоуральском и которую с коронавирусом возили из Первоуральск в Екатеринбург и обратно, нигде не принимали, в конце концов госпитализировали в Екатеринбурге, где она и скончалась. В Нижнем Тагиле, пишет подписчик губернатору, не хватает аппаратов с кислородом, пациенты сидят в очереди, чтобы подышать. Из Каменска-Уральского сообщают, что людям с симптомами коронавируса отказывают в лечении и просто предлагают идти на работу.

Кроме того, в аптеках дорожают лекарства – потому что на них есть спрос. Как написала kseniiabeliaevva, Арбидол стоит 620 рублей, Трекрезан 480, в два раза дороже, чем осенью.

Уральцы в комментариях также просят не отправлять детей на дистант, и в некоторых случаях обучение детей на дому на самом деле непонятно чем оправдано. «Прошу детей коррекционный классов вывести на очное обучение. Как ребёнок 8 вида обучения может обучаться дистанционно? 8й вид – это обучение лиц с умственной отсталостью. В п Двуреченск Сысертского района есть 9 й класс (класс коррекции) в нем обучается всего 7 детей. Прошу Вас рассмотреть этот вопрос», – делится lady_joker.

Некоторые подписчики надеются, что кто-то напишет письмо президенту и губернатора в Свердловской области поменяют: «Евгений Владимирович, как только Ваши пиарщики, которые ляпают эти ответы не устали позориться? Я очень надеюсь что в ближайшее время найдётся кто-нибудь, кто организует письмо президенту с просьбой сменить у нас губернатора, Вы же не справляетесь с ситуацией, ведь для того чтобы быть в курсе реальных дел, достаточно читать то что пишут люди, хотя бы в инстаграмм, город погрязает все сильнее в бездействии, на ковидных давно уже плюнули, они не могут вызвать скорую, врача на дом, они часами ждут госпитализации, учителя, как бы Вы не считали, сидя у себя в кабинете, но не дают знаний». «Лучшее что мог сделать наш губернатор-он ушёл в отпуск👏. Отгреб себе лопатой отпускных и удалился, самое время! Совесть чиста долг перед народом своего подчинения выполнен, кругом порядок, система работает как часики👍. Отдыхай, дорогой товарищ. Ну или, как теперь любят наши новые.. – господин», – написала lyudamila2020, вероятно намекая на то, что во время появления последнего поста на странице губернатора сам Евгений Куйвашев находился в Будапеште.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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