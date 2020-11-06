Ученикам выпускных классов могут отменить дистант – Куйвашев думает до понедельника

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев может разрешить ученикам 9 и 11 классов продолжить обучение в очном режиме со следующей недели. Об этом он сообщил в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Мы рассматриваем возможность выхода на учебу в обычном режиме учеников 9 и 11 классов – тем, кому предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Окончательное решение примем в понедельник», – написал Куйвашев.

Напомним, первоначально губернатор ввел дистант с 9 по 14 ноября для всех школьников, но из-за волны негатива со стороны родителей младшеклассников передумал – и разрешил ученикам 1-5 классов посещать школы. Сегодня это решение было закреплено указом за подписью и.о. главы региона Алексея Орлова (Евгений Куйвашев находится в заграничной командировке). Но мамы и папы выпускников тоже остались недовольны, так как считают, что ученики 9-11 классов не смогут хорошо подготовиться к экзаменам без очного общения с педагогами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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