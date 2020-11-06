Официально: в Свердловской области подписан указ о школьном дистанте

В Свердловской области на следующей неделе, с 9 по 14 ноября включительно, ученики 6-11 классов будут учиться дистанционно. Указ за подписью исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Орлова (Евгений Куйвашев, напомним, уехал за границу) опубликован на портале правовой информации региона. В документе используется формулировка «рекомендовать», т.е. муниципалитеты все же могут самостоятельно принять решение о том, как будут учиться дети на следующей неделе.

Напомним, первоначально Куйвашев объявил, что дистант будет введен с 9 по 14 ноября для всех, но из-за волны негатива со стороны родителей младшеклассников передумал – и отправил учеников 1-5 классов на занятия в школы. Мамы и папы выпускников решением остались недовольны, они считают, что ученикам 9-х и 11-х классов надо готовиться к экзаменам, а делать это лучше очно в присутствии педагогов.

Добавим, указ, подписанный Орловым, рекомендует ввести дистант не только школам, но и учреждениям дополнительного образования, в том числе частным, не принимать детей на следующей неделе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.20

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