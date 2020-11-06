Родители выпускников требуют у Куйвашева вывести 9- и 11-классников с дистанта

Родители учеников свердловских школ, которые в этом году должны сдавать выпускные экзамены, недовольны решением губернатора Евгения Куйвашева, который отменил дистанционное обучение для младшеклассников, но сохранил для всех остальных. Уральцы требуют, чтобы очную форму обучения вернули и для тех, кто в этом году заканчивает 9-й или 11-й класс.

«Примите ещё важное решение, судьбоносное для выпускников! 9 и 11 классы должны учиться очно», – пишет svetik_cvetik.

«Пусть 9 и 11 классы тоже учатся!!! Им экзамены сдавать», – соглашается olga_talapova.

«9-11 должны учиться не на дистанте, выведите их на учебу в школу уже, никаких знаний с такой учебой. Посмотрите, как в этом году ВПР (всероссийскую проверочную работу, – прим. ред.) написали, сделайте выводы... Одни 3 и 2-ки», – обращает внимание cvetik0412.

«А почему бы наоборот не сделать? Так то у 9 и 11 классов впереди экзамены! Вы почему из детей хотите «неучев» сделать?» – спрашивает nata_771.

«Я тоже за то, чтоб 9,11 классы учились им экзамены сдавать. Как они будут их сдавать с этой дистанционкой там ничему не учат в нашей школе нет практически ни каких видео уроков дети сами пытаются разобрать новые темы учителям нафиг ничего не надо. Тогда пусть и экзамены отменяют раз детей не учат», – пишет olgapavlova828.

Многие подписчики Куйвашева в инстаграме отмечают, что школьники, особенно старшеклассники, все равно встречаются группами, ходят по торговым центрам, поэтому пользы от перевода на дистант нет. «Да нет смысла закрывать школы, если у нас работают ВСЕ увеселительные заведения, ТЦ, кинотеатры. Разберитесь сначала с работой поликлиник. Все зло и распространение болезни идёт именно от туда. Заставляют больных ходить на приемы, тк невозможно вызвать врача на дом, по 7 суток люди с температурой не могут дождаться помощи – ни тестов, ни соответсвенно назначений. Поэтому приходится заниматься само лечением ...На ранних стадиях все запускается до пневмоний с различными поражениями. А тут все понятно – нашему государству не нужна умная нация ... чем тупее тем лучше для них», – уверена starkovasv.

«Смысл этих полумер? Если закрывать то все. Если открывать то всё. Учителям все равро ездить на работу и контактировать друг с другом. Вот вам и распространение дальнейшее. + вести дистант и ездить из за одной параллели», – добавляет vyache_1906.

Напомним, накануне Куйвашев принял решение о том, что ученики младших классов будут ходить на занятия, этого ранее требовали родители, а дети, которые учатся с 6 по 11 класс, будут получать знания дистанционно – такую же схему приняли в Москве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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