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Вторник, 10 ноября 2020, 13:51 мск

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Куйвашев обещал решить вопрос дистанта выпускных классов. Указа все еще нет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на прошлой неделе пообещал подписчикам в Instagram рассмотреть возможность выхода учеников 9 и 11 классов на очное обучение в школах. Ранее об этом просили родители выпускников – они указывали, что дистант плохо скажется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

«Окончательное решение примем в понедельник», – анонсировал глава региона. Однако ни в понедельник, 9 ноября, ни сегодня соответствующего распоряжения губернатора не было.

«Новый День» обратился за разъяснениями в свердловский оперштаб. Там ответили следующее: «Все решения оперативного штаба закрепляются нормативно-правовыми актами, подлежащими публикации. Обо всех изменениях действующего режима штаб оперативно информирует представителей СМИ и жителей региона».

Согласно пятничному указу, подписанному и.о. губернатора Алексея Орлова (на тот момент Евгений Куйвашев находился в заграничной командировке), дистанционный режим обучения сохраняется до 14 ноября для учеников 6-11-х классов. Это решение вызвало критику свердловчан, у которых дети в этом году заканчивают школу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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