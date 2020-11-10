Куйвашев обещал решить вопрос дистанта выпускных классов. Указа все еще нет

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на прошлой неделе пообещал подписчикам в Instagram рассмотреть возможность выхода учеников 9 и 11 классов на очное обучение в школах. Ранее об этом просили родители выпускников – они указывали, что дистант плохо скажется на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

«Окончательное решение примем в понедельник», – анонсировал глава региона. Однако ни в понедельник, 9 ноября, ни сегодня соответствующего распоряжения губернатора не было.

«Новый День» обратился за разъяснениями в свердловский оперштаб. Там ответили следующее: «Все решения оперативного штаба закрепляются нормативно-правовыми актами, подлежащими публикации. Обо всех изменениях действующего режима штаб оперативно информирует представителей СМИ и жителей региона».

Согласно пятничному указу, подписанному и.о. губернатора Алексея Орлова (на тот момент Евгений Куйвашев находился в заграничной командировке), дистанционный режим обучения сохраняется до 14 ноября для учеников 6-11-х классов. Это решение вызвало критику свердловчан, у которых дети в этом году заканчивают школу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Жену губернатора Куйвашева ищут приставы за долги по налогам: «Риск постоянен, игра открыта, заработок бесконечен». / На шахте в Кушве ученик бурильщика погиб под колесами вагонетки. Прокуратура проводит проверку. / «Уральские авиалинии» снова начали переоборудовать самолеты под грузы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»