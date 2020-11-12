Куйвашев отменил дистант у одиннадцатиклассников

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил об отмене дистанта у одиннадцатиклассников. За парты они должны вернуться уже с понедельника, 16 ноября. «Понимаю, что у них очень ответственный период – нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вузы. Лучше, конечно, это делать в привычном формате. Это решение было согласовано в том числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализировали, в частности, структуру заболеваемости, и выяснили, что подростки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп риска. Надеюсь, эпидобстановка не ухудшится, и необходимости возвращать одиннадцатиклассников на дистант не возникнет», – написал губернатор в своем инстаграме.

Ранее он сообщал, что рассматривается возможность отмены дистанта и у выпускников, которые планируют окончить только 9 классов, но о них губернатор ничего не сказал. Ранее за парты вернули учеников 1-5 классов – после жалоб и требований родителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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