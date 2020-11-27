Девятиклассникам отменяют дистант

Ученикам девятых классов школ Свердловской области с понедельника придется снова садиться за парты – дистанционный формат для них отменяют с 30 ноября. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев. «Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу. Напоминаю, что соблюдение мер безопасности – обязательное требование, и в случае ухудшения ситуации школьники будут вынуждены вернуться на дистант», – сказал он.

Напомним, ранее в школы вернули учеников младшей ступени, а также пятиклассников, а вслед за ними – после жалоб родителей – и одиннадцатиклассников. Последние остались не в восторге от решения губернатора, завалив его негативными комментариями о том, что подготовка к ЕГЭ была продуктивнее именно во время режима дистанционного обучения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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