Школьники взбунтовались против решения Куйвашева об отмене дистанта: «Мы как к ЕГЭ будем готовиться?!»

Выпускники негативно отреагировали на решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева отменить дистанционное обучение и вернуть в школы одиннадцатиклассников. Они засыпали главу региона гневными комментариями, в которых критикуют идею вновь посадить их за парты. «Неееет!!! Господи! Как вы понять не можете, что мы ничего не успеваем когда учимся очно!» – пишет alnsrbn.

«Школа мешает подготовке к егэ!!!! Оставьте в покое 11 классы», – требует kartashovasonya.

«Да вы издеваетесь? 6 часов тратить на второстепенные предметы, где ни к чему не готовят, а потом приходить и готовиться к ЕГЭ?!?!!? Откуда вам знать, как лучше?» – пишет kalyiada.

«Я дико извиняюсь, но в чем смысл очного обучения, якобы подготовки к ЕГЭ, если половина информации, которая даётся на уроках, не пригодится для сдачи, я уже молчу о второстепенных предметах, которые не входят в программу ЕГЭ, и время, потраченное на их изучение, могло бы быть использовано для изучения действительно необходимых предметов!» – отмечает sponsor_of_your_wasted_nerves.

«Зачем выводить нас на очку? Лучше уж вводить только те предметы, которые мы сдаём. Там гораздо лучше и удобнее. Мы не будем тратить время на те предметы, которые мы не сдаём», – пишет birzul.

Среди подписчиков губернатора нашлись, впрочем, и те, кто ответил критикой на негатив выпускников. «А действительно, зачем современной молодёжи вообще учить что то ещё кроме скольки? 4 предмета сдают по егэ? Действительно давайте сразу дибилов с 1 класса ростить) сразу вот 4 предмета вести и все. А нафиг кругозор и мышление и мозг развивать? Это поколению инстаграма, тик тока и потребления не нужно. Бедные дети, мне искренне вас жаль, вами же так легко и просто манипулировать потом будет.. Почитайте хоть 1984 или «о, дивный новый мир», м б хоть тогда поймёте к чему мы катимся... Хотя, кому я это говорю почитайте... Это ж надо читать... А не фотки лайкать... БОЖЕ, мне кажется я слишком стара, для этого времени... Страшно просто страшно жить с теми, кто сейчас учится дальше...я как была сторонником советского образования так им и останусь. Ну вы изучайте дальше, свои предметы только для егэ... Грустно очень грустно, читаю тут подобное от 11 класса и просто в шоке до чего мы докатились...», – написала 2904oktavia (орфография и пунктуация автора комментария сохранены).

Добавим, что родители девятиклассников тоже раскритиковали Куйвашева – за то, что он отменил дистант только одиннадцатиклассникам. «А 9 классы, ведь им тоже сдавать экзамены, никаких уроков онлайн нет, дети всё учат сами», – пишет irishka_irishka__.

Екатеринбург, Елена Сычева

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