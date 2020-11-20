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Куйвашев заявил о продлении дистанта для школьников

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что дистанционное обучение в школах региона продлится минимум до 23 ноября. Исключение сделано только для учащихся 1-5 классов, а также одиннадцатиклассников, они занимаются очно. «Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать», – написал он.

Кроме того, губернатор не исключил, что в школы могут вернуть и девятиклассников, о чем просили родители. «Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы девятые классы», – добавил Куйвашев.

Напомним, сами одиннадцатиклассники остались не в восторге от решения, по которому их вывели с дистанта. Они жаловались, что им труднее готовиться к ЕГЭ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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