Официально: дистант для школьников продлили до 28 ноября

В Свердловской области дистанционный формат обучения продлили до 28 ноября, это закреплено указом губернатора региона Евгения Куйвашева № 640-УГ. На очные занятия ходят только ученики 1-5 классы, а также одиннадцатиклассники.

Сегодня же Куйвашев писал о том, что, вероятно, с дистанта в скором времени снимут девятиклассников.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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