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Четверг, 5 ноября 2020, 12:21 мск

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Губернатор передумал. Дистанционка для 1-5 классов отменяется

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев передумал вводить дистанционное обучение для учеников младшей ступени. «Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространения новой коронавирусной инфекции. Указ об этом будет подготовлен в ближайшее время», – написал он сегодня в своем инстаграме.

Ранее родители свердловских школьников обращали внимание Куйвашева на то, что в Москве на дистант перевели только учеников 6-11 классов, поскольку оставлять младшеклассников одних дома просто опасно, к тому же они не усваивают школьную программу на дому без поддержки родителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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