«Чему я научу детей?»: дистант в школах и колледжах вызвал новую бурю возмущения

Перевод школ и техникумов на дистанционное обучение еще минимум на неделю, анонсированный вчера областными властями, вызвал новый взрыв негодования у свердловчан.

«Знаю, как непросто дается дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям», – написал вчера вечером в соцсети губернатор Евгений Куйвашев.

Возмущенные отзывы в Инстаграме губернатора оставили уже не только родители школьников (как первоклассников, и так и старшеклассников), но и студенты.

Некоторые пользователи еще сдерживаются в выражениях: «Добрый вечер. Я являюсь первокурсником колледжа. И нам трудно учиться на дистанционном обучении. Я – будущий воспитатель. Чему я научу детей? Какие первоосновные знания я им дам? Я надеюсь на ваше понимание того, что у нас есть желание учиться очно, как мы поступали, а не заочно, как обучаемся сейчас. Я надеюсь, что дистанционное обучение продлится лишь до 16 ноября 2020 года. Спасибо», – написала пользователь под ником sestr1c.ca.

Уже не сдерживают эмоций медики, имеющие детей-школьников. «Добрый вечер, я возмущена, почему я должна обучать своего ребенка во 2 классе, где педагоги и их зарплата. Я медик работаю до вечера, ОБУЧАЮ классной работе, а потом ещё и ДЗ. Ложимся с ребенком только в 1 ночи. Д.сады работают, а школы прохлождаются. Платите нам как педагогам. Куда пожаловаться. Мы только от вас и ваших нагрузок болеем и здохнем», – пишет sweta.lyhina (орфография авторская – прим.ред.).

Родители школьников указывают на то, что в Москве на дистант перевели только учеников 6-11 классов, а те, кто младше, по-прежнему ходят на уроки. Работающие свердловчане указывают на то, что днем их маленькие дети остаются дома совсем одни, а это опасно. Кроме того, младшеклассники не способны самостоятельно усвоить школьную программу на дистанционке. «А можно я ребёнка на время работы в поликлинике приведу в резиденцию губернатора? А то не хочется 7летку оставлять одного дома. Мало ли...», – опасается veronika_baggi. Ей вторит ekaterinarado: «Я работаю в детском саду и нас не закрывают а вот двое моих детей начальной школы должны сидеть дома ОДНИ. Это как? Сами толкаете на нарушение закона – придется брать с собой на работу. Выхода нет. Спасибо. Скоро на ОДНУ БЕЗРАБОТНУЮ будет БОЛЬШЕ».

Уже звучат требования платить родителям школьников, вынужденным самостоятельно учить своих детей: «Евгений Владимирович, Как же быть Родителям который работают с 8 до 18-00 и добирается по вечным пробкам до дома по часу. Когда я могу обучать ребенка первоклассника на дистанте!!! Обяжите работодателей перевести родителей первых классов на удаленку!!! Либо оплачивайте больничный лист «дистант»!» – негодует karina_zvezdunskaya.

Родители указывают и на то, что оставшиеся без надзора учителей дети дома все равно не сидят.

Подписчица губернатора irinagolubeva6342 акцентирует на этом внимание: «Дети дома не сидят! Они гуляют одни по улицам, ходят в ТЦ, по подъездам сидят, хулиганят-за ними не следят родители, потому что работают! Дистант-это худший вариант для всех. В школе они хотя бы под присмотром. Про качество образования можно забыть».

«Все так прям вот лояльно, мягко постелено. Да вот только ЖЁСТКО спать и увы не вам, – пишет daryana_mrr. – Объясните мне, дурочке, как семилелетние ребята должны учиться дистанционно? Не в теории, а на практике. Сейчас у первоклашек идёт основной фундамент всего их будущего образования и их отношения к учёбе. Бросьте в меня камень если я не права. Родители на работе, педагога нет рядом. Как они должны усвоить материал? Позаниматься с ними вечером? После работы? Правда? До ночи глубокой? Мало того что качество образования и так далееееко не самое лучшее, дак давайте мы им ещё и нервную систему расшатаем таким графиком сна и бодрствования. На выходе, лет через 10, мы получим необразованых, неорганизованых и абсолютно несоциализированных взрослых. Эти вот взрослые потом будут нас лечить, учить других детей и т. д».

Звучат уже и прямые просьбы в адрес губернатора «дистанцироваться» от Свердловской области. «Уважаемый слуга народа ! Почитав ваши сочинения , так можно сделать вывод , что у нас разносчики инфекции кафе, таксисты и школьники. ужас просто . Оставьте в покое школы , пускай дети нормально учатся ! Себя лучше дистанцируйте из нашей области . Россель бы такого беспредела не допустил», – резюмирует albina1111981.

Как уже писал «Новый День», вчера во время брифинга замгубернатора Павел Креков заявил, что школы Свердловской области уйдут на дистанционное обучение сразу после каникул. «Сегодня принято решение: мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционную неделю. Нас интересует не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых, потому что учителя за короткое время стали основными распространителями инфекциями», – отметил он. Через несколько часов ту же информацию в соцсети подтвердил губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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