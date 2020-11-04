В Свердловской области за время пандемии от коронавируса скончались 800 человек

За последние сутки в Свердловской области выявили 277 новых случаев коронавируса, всего с весны такой диагноз был поставлен 37 326 уральцам. За день скончались еще восемь человек, таким образом, вирус по официальной статистике унес жизни 800 жителей региона. Выписано из больниц за сутки 282 человека.

Свердловская область по ежесуточному приросту заболевших остается на девятом месте по России. На этой неделе стало известно, что школьники уходят на дистант – пока на неделю. Многие вузы также перешли на дистанционный формат обучения. Граждане уже высказали свое недовольство по этому поводу губернатору Евгению Куйвашеву.

В региональном штабе добавили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского и Гаринского городских округов, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Состояние 312 госпитализированных оценивается как тяжелое, 243 из них находится в реанимации, в том числе 169 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести– 1371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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