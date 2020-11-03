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Вторник, 3 ноября 2020, 15:22 мск

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Свердловские школы уйдут на дистант после каникул. Пока на неделю

Школы Свердловской области уйдут на дистанционное обучение после каникул. Это продлится минимум неделю, сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге по итогам оперштаба. «Я считаю, что во многом сказалось объявление каникул – привело к задержке роста заболеваемости. Сегодня принято решение: мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционную неделю. Нас интересует не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых, потому что учителя за короткое время стали основными распространителями инфекциями», – отметил он.

Ранее «Новый День» рассказывал о ситуации в одном из городов на севере региона, где заболевшая учительница в течение недели не могла добиться у терапевта и заведующего поликлиникой направления на ПЦР-иссследование, чтобы узнать, не коронавирус ли у нее. Лишь когда подтвердилось, что женщина заболела именно Covid-19, ей выдали больничный. До этого она была вынуждена ходить на работу. При этом после детей, которых она учит, в течение долгого времени не проверяли на «корону».

Екатеринбург, Елена Сычева, Валентина Ярославцева

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