В Свердловской области школу, где учительница заболела коронавирусом, не стали закрывать на карантин, хотя больше недели с момента ухудшения самочувствия она была вынуждена посещать занятия. О ситуации в муниципальном образовательном учреждении в одном из городов на севере региона рассказала «Новому Дню» сама педагог (в распоряжении агентства также есть ее письмо на имя министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, которое было передано в ведомство на прошлой неделе). По словам женщины, она почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура, появились слабость и кашель. Она обратилась в поликлинику по месту жительства, но там отказались дать ей больничный, как и направление на ПЦР-анализ. Учительница объясняла, что работает в школе и что постоянно контактирует с несколькими десятками детей, однако и участковый терапевт, и заведующая поликлиникой в тестировании ей отказали.

Только несколько дней спустя ей удалось сдать анализ, а еще через неделю получить результат – он оказался положительным. Но до этого времени педагог была вынуждена посещать занятия. Только после ей дали больничный, однако в самой школе и в классах, где она преподавала, не был объявлен карантин, у детей не брали мазки на коронавирус, их не отправили на дистанционное обучение. Предписания, которые получила школа, по информации собеседницы агентства, свелись к тому, чтобы организовать вход в школу для «контактных» классов через отдельную дверь, питание в столовой в отдельную перемену (причем есть они должны были из одноразовой посуды), а учителя, которые ведут у них уроки, не должны были вести занятия у других классов.

«Новый День» пытался уточнить в оперативном штабе Свердловской области еще на прошлой неделе, какие меры были предприняты властями, чтобы не допустить распространения инфекции в школе, однако там не дали конкретного ответа. «В каждой школе проводятся обязательные мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В случае фиксации Covid-19 и лабораторного подтверждения референс-центром санитарные врачи проводят обязательное эпидемическое расследование, включающее установку списка контактов. Если речь идет об учебном заведении, за возможными контактными детьми из классов осуществляются дополнительный контроль и наблюдение (измерение температуры, наблюдение за общим состоянием здоровья). При необходимости класс переводится на дистант. Эти правила действуют в отношении всех образовательных учреждений в Свердловской области», – сказали там.

В свою очередь, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Нового Дня» сооббщил, что классы выводятся на карантин даже из-за одного выявленного случая коронавируса. Это делается, чтобы локализовать и не допустить распространение инфекции в образовательном учреждении. В министерстве создана рабочая группа, которая выезжает и проверяет школы на соблюдение санитарных норм. «Каждый случай [Covid-19] в каждом классе и каждой школе находится на контроле. Ежедневно мы выясняем, по каким причинам и по каким условиям в школе ведутся занятия, строго в соответствии с требованием Роспотребнадзора и тем алгоритмом действий, который утвержден региональным оперштабом. Каждый директор школы имеет данный алгоритм, где по каждому случаю выявления класс или группа уходит на дистанционный формат, проводятся все санитарные мероприятия, дезинфекция и обработка помещения. И только после этого и сдачи анализов на коронавирус дети допускаются до занятия. Да, период занимает 10-12 дней, и по итогам результатов тестов ребята возвращаются в классы. Это находится под личным контролем [министерства], и на каждом заседании оперативного штаба мы докладываем о ситуации в системе образования», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

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