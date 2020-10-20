В Свердловской области из-за коронавируса закрыто больше 400 классов и 104 детсадовских группы

В Свердловской области полностью закрыты на карантин из-за коронавируса три детских сада, а также 104 отдельные группы. Кроме того, закрыты 434 класса в школах. Об этом говорится в данных ежедневного мониторинга, которые публикует аппарат полномочного представителя президента России в УрФО.

Напомним, «Новый День» писал о школе в одном из северных городов Свердловской области, которую не стали закрывать на карантин, хотя там заболела учительница – она была вынуждена больше недели с момента ухудшения самочувствия посещать занятия, поскольку ей не давали ни возможности сдать тест на коронавирус, ни больничный. В конце концов, женщина смогла пройти ПЦР-исследование, оказалось, что у нее Covid-19. Правда, в классах, где она преподавала, у детей не брали мазки на коронавирус, их не отправили на дистанционное обучение, но уже после публикации «Нового Дня» агентству стало известно, что детей все-таки протестировали – к счастью, ни у кого не обнаружилось новой коронавирусной инфекции.

Добавим, по словам министра образования Свердловской области Юрия Биктуганова, классы выводятся на карантин даже из-за одного выявленного случая коронавируса. «Каждый случай [Covid-19] в каждом классе и каждой школе находится на контроле. Ежедневно мы выясняем, по каким причинам и по каким условиям в школе ведутся занятия, строго в соответствии с требованием Роспотребнадзора и тем алгоритмом действий, который утвержден региональным оперштабом. Каждый директор школы имеет данный алгоритм, где по каждому случаю выявления класс или группа уходит на дистанционный формат, проводятся все санитарные мероприятия, дезинфекция и обработка помещения. И только после этого и сдачи анализов на коронавирус дети допускаются до занятия. Да, период занимает 10-12 дней, и по итогам результатов тестов ребята возвращаются в классы. Это находится под личным контролем [министра], и на каждом заседании оперативного штаба мы докладываем о ситуации в системе образования», – заявил он, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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