В Москве продлены ограничительные меры для пенсионеров, школьников и работников предприятий

Итоги распространения коронавируса в Москве в последние две недели вселяют «осторожный оптимизм», но «ситуация все еще остается неустойчивой». Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, комментируя свои указы о продлении ограничительных мер для пенсионеров, школьников и работников предприятий и организаций.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации», – пояснил мэр.

Предполагается, что в течение следующей недели со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. «Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», – уточнил Собянин.

Согласно его указу, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября. На этот же срок сохраняется требование перевода на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций города. До конца ноября также будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. На этот же срок продлевается действие системы чек-ин в ночных заведениях.

«Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима. Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить», – отметил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.10.20

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