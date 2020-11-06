Куйвашев уехал в Будапешт, чтобы позвать в Екатеринбург друга Путина (ФОТО)

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который сейчас, по данным «Нового Дня», находится в загранкомандировке, встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Там отметили, что встреча прошла в рамках форума международных федераций спорта IF Forum. Последний проходит в Лозанне.

Однако Куйвашев уехал не в Швейцарию, а в Венгрию – в Будапеште находится штаб-квартира IJF. Свердловский губернатор даже сфотографировался с Визером на фоне того же камина, где снимают всех гостей федерации.

«Главной темой разговора стала подготовка к Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд», который пройдет в мае следующего года в Екатеринбурге. Мариус Визер отметил, что саммит станет одним из важнейших событий предстоящего года, а Евгений Куйвашев пригласил главу международной федерации стать почетным гостем мероприятия», – сообщили в ДИПе.

Отметим, что приглашение Визера – это попытка обеспечить визит президента России Владимира Путина в Екатеринбург. Известно, что у президента IJF и главы РФ хорошие отношения.

В коллаже использованы фотографии департамента информационной политики Свердловской области (встреча Визера и Куйвашева 05.11.2020) и Федерации дзюдо России (встреча Визера и Путина в ходе визита президента России в Будапешт 30.10.2019)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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