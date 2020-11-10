Самый негативный инстаграм: кого из губернаторов УрФО чаще ругают в соцсетях

В Уральском федеральном округе ухудшается ситуация с коронавирусом. Это можно заметить не только по переполненным больницам и отсутствию лекарств в аптеках, но и по отзывам жителей в соцсетях губернаторов. «Новый День» сравнил инстаграмы глав регионов Большого Урала, чтобы выяснить, как пиар-службы справляются с потоками негатива от подписчиков.

Инстаграм губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (234 тысячи подписчиков) еще в начале осени собирал сотни гневных комментариев, но за последние пару недель градус агрессии в комментариях накалился. В этот период губернатор принял несколько резонансных решений: ограничил работу общепита и развлекательных заведений, заставил таксистов ставить защитные экраны в автомобилях под угрозой штрафов, отправил на дистант студентов и школьников (но под натиском родителей через пару дней разрешил младшим классам посещать уроки очно). Каждый антиковидный указ Куйвашева сопровождается взрывом недовольства подписчиков. В сентябре специалисты признали SMM-деятельность свердловского губернатора провальной, назвав основные ошибки: пиарщики губернатора плохо работают с комментариями жителей, поэтому в инстаграме Куйвашева царит «фестиваль ненависти». С тех пор в блоге руководителя Свердловской области не поменялось ровным счетом ничего, разве что вернулась рубрика «вопрос-ответ» в сториз.

Читателей инстаграма губернатора Челябинской области Алексея Текслера (242 тысячи подписчиков) тоже нельзя назвать дружелюбными. К примеру, в ответ на поздравление с Днем народного единства главу региона завалили жалобами: в Челябинске не хватает врачей, сложно дозвониться до скорой помощи, лекарства сильно дорожают, на улицах грязь и смог.

«Если бы вы были в курсе что творится! Не было бы таких слащавых постов. Врачи не идут на вызов, на приём не попасть! Тесты не делают на ковид. Ну почему приходится сдавать анализы на антитела ковид платно, чтоб узнать о судьбе? Почему все люди бегут в инвитро и платят огромные деньги за этот анализ. Потому что все жить хотят. Всем страшно. Ничего бесплатного», – возмутилась одна из подписчиц bulanovaevgeniia2.

Впрочем, резкие комментарии жителей о тяжелой ситуации с медициной не остаются без внимания – на них более-менее оперативно отвечает аккаунт регионального минздрава, часто предлагая жителям написать о своей проблеме в директ. Аналогично поступают и другие ведомства челябинского правительства. В последней публикации Текслер отчитался, как решается проблема с нехваткой антибиотиков и противовирусных препаратов в аптеках, и это принесло положительный эффект. По крайней мере, в комментариях впервые за долгое время зазвучали благодарности от жителей.

В соцсети губернатора Тюменской области Александра Моора (87,9 тысяч подписчиков) используется такая же практика: на вопросы жителей о коронавирусе отвечает местный Роспотребнадзор и пресс-служба минздрава. Но это не всегда помогает. Так, праздничный пост губернатора от 4 ноября многие подписчики восприняли агрессивно. «Что вы врёте про искренность?! Почему не приезжают врачи, а если и приехали, то прописывают Арбидол при температуре 38 в течение недели?! Почему не едет скорая! Почему нельзя проходить узких специалистов?! Почему врачи тянут или вообще отказываются дать тест?! Куда уходят деньги, выделенные на то, чтобы этого не было???????», – написала lilalisa72. Часто комментарии под публикациями Моора больше напоминают чат, в котором жители советуют друг другу, чем лечиться от коронавируса.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова (120 тысяч подписчиков) за первую неделю ноября стала лидером в рейтинге активности губернаторов в инстаграме. С 2 по 8 ноября она разместила 10 постов, 368 сториз и провела 4 прямых эфира, говорится в свежем исследовании АПЭК. Жалобы, связанные с пандемией коронавируса, в комментариях под постами Комаровой тоже есть, но их значительно меньше, если сравнивать с инстаграмами губернаторов-соседей. Югорчан, судя по всему, больше всего беспокоит дистанционное обучение школьников – в комментариях идут споры между педагогами, которые боятся заразиться на работе, и родителями, выступающими против онлайн-обучения. С 9 ноября в ХМАО был введен частичный дистанционный режим в учебных заведениях. Комарова записала специальное обращение к жителям, а позже в комментариях дала разъяснения, почему было принято такое решение. Видео набрало больше 77 тысяч просмотров и вызвало бурную дискуссию среди подписчиков.

В инстаграме губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова (92,8 тысяч подписчиков) посты о ситуации с коронавирусом встречаются нечасто. К примеру, последняя публикация, связанная с Covid-19 была от 8 октября – в ней сообщалось об открытии второго КТ в больнице Нового Уренгоя. Реакция жителей не заставила себя ждать. «Эти аппараты КТ не для нас. Они для особых людей. А для нас только естественный отбор -бросили тебя дома, выходить запретили и забыли, задыхайся от кашля, сам думай как должна болезнь протекать – выживешь дома, значит живи, а если нет, то напишут как положено», – написала ludmila_je_suis_jeune_et_belle. На критические комментарии в инстаграме Артюхова отвечают аккаунты окружного правительства, в том числе департамент здравоохранения.

В инстаграм-блоге губернатора Курганской области Вадима Шумкова (71,9 тысяч подписчиков) все более-менее мирно. Самую жесткую критику можно встретить только под публикациями о борьбе с коронавирусом. Например, посты о введении дистанта и о дополнительном финансировании больниц собрали наибольшее количество комментариев. Люди не столько обсуждают решения губернатора, сколько делятся своими проблемами. «Какое лечение получают люди амбулаторно? Смех, да и только. Я жду тест 4 неделю. Лечимся все из интернета. […] Лекарств нет. Цефтриаксона нет. Хотя синтез его выпускает. Вы о чем?????? Бардак и отписки», – негодует na_ta8457. На жалобы чаще всего отвечает областной департамент здравоохранения, вернее, просит перенаправить проблемный вопрос на специальный портал для работы с обращениями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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