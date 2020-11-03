Уральцы – Куйвашеву: «Талисманчики сейчас важнее, чем жизни людей?»

Жители Свердловской области обрушились с критикой на губернатора Евгения Куйвашева, сообщившего о скорой презентации талисманов Универсиады-2023 (Всемирных студенческих игр) в Екатеринбурге. Под последней публикацией главы региона в Instagram уже больше сотни комментариев, и почти все негативные. Уральцы считают как минимум неуместным устраивать подобные церемонии в период эпидемии, когда в больницах не хватает мест и лекарств, а заболевшие люди неделями не могут получить медицинскую помощь.

«Евгений Владимирович, вы издеваетесь, что ли, над народом, выкладывая подобные неуместные посты?? В нашем регионе нечего решать больше?? Вы губернатор или пиар-директор? Позор, даже противно видеть такое от руководителя высшего эшелона власти», – возмущается andrey_samohvalov.

В комментариях губернатора ругают за неподготовленность больниц, спешно перепрофилированных в ковидарии, и в очередной раз предлагают Куйвашеву самостоятельно пройти квест «дозвониться до поликлиники».

«Не подскажите, куда делись доступные антибиотики? А В некоторых городах их вообще нет. Или «талисманчики» сейчас важнее, чем жизни людей? Или это талисман, который должен излечить нас всех?» – спрашивает krasodymskiy.

Пользователь elenabalahnina напомнила Евгению Куйвашеву, что он обещал помочь семьям, которые оформили социальные пособия в январе, но из-за бюрократических проволочек не могут получить деньги. Обещание губернатор дал в мае, но проблема не решена до сих пор, сообщает женщина.

«Может лучше медицину улучшить? Ни тестов, ни врачей, ничего… До больницы не дозвониться, врачи не приходят, скорая не едете, тесты не берут, лекарств в аптеках нет», – описывает sweetlili ситуацию в Свердловской области. «Когда вы реально начнете делать хоть что-то, или ждете, когда народ на виллы встанет?» – предупреждает губернатора rose_by_rose.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.20

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