В Екатеринбурге 11 ноября презентуют талисманы Всемирных студенческих игр

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал в Instagram презентацию талисманов Всемирных студенческих игр, которые состоятся в Екатеринбурге в 2023 году. Церемония пройдет 11 ноября в Историческом сквере. Там же установят часы обратного отсчета до старта международных соревнований.

Напомним, выборы талисманов проходили в три этапа. Сначала было онлайн-голосование, в котором приняли участие 68 тысяч пользователей. Затем отрисовкой образов занимались студенты художественных вузов. На суд жюри, которое возглавил Куйвашев, было отправлено почти 200 работ. В итоге были выбраны три персонажа, которых создали студенты-дизайнеры из Уфы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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