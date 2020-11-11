Ургант – о маскотах Универсиады-2023: «Сейчас увидим, напоминают ли они губернатора»

Талисманы Всемирных студенческих игр 2023 года представил накануне в юмористической программе «Вечерний Ургант» министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр рассказал, что маскотов выбирали в несколько этапов, финальное жюри возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сейчас мы увидим, напоминают ли они губернатора, эти талисманы», – пошутил Ургант.

Талисманов трое: девушка-блогер Хитти (от слова «малахит»), которая очень любит делать селфи; спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант с гитарой – соболенок Кедри, пояснил министр. «Хитти, Ягги, Кедри, – такое ощущение, что я перечисляю кабинет министров Финляндии», – заметил телеведущий.

В соцсетях персонажей не оценили. «Скажите девочке Хитти, что в Екатеринбурге олени водятся только на дорогах, и они за рулём. Скажите девочке Хитти, что имена этой троицы мало что не уральские, так и вообще не русские. Ягги, например, швейцарское. Скажите девочке Хитти, что на весь этот цирк мы потратим заемные миллиарды, которых у нас нет. Скажите девочке Хитти, что эти миллиарды лучше бы потратить на больницы и скорую помощь. Скажите девочке Хитти, что эпидемия сделала проведение массовых мероприятий в 2023 году весьма маловероятным», – написал известный екатеринбургский пиарщик Платон Маматов.

Не в восторге от них и другие горожане.

Напомним, выбор талисманов проходил в три этапа. Сначала было онлайн-голосование, в котором приняли участие 68 тысяч пользователей. Затем отрисовкой образов занимались студенты художественных вузов. На суд жюри, которое возглавил губернатор Евгений Куйвашев, было отправлено почти 200 работ. В итоге были выбраны три персонажа, которых создали студенты-дизайнеры из Уфы и Санкт-Петербурга.

Талисманы в «Вечернем Урганте»

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