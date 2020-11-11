Матыцин о маскотах Универсиады: «Они отражают тенденции в молодежной среде и самобытность края»

Глава минспорта России Олег Матыцин объяснил, как выбирали талисманы Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

«Конкурс начался в декабре прошлого года, в нем приняли участие более 70 тысяч человек, студентов, молодежи, на основании онлайн-опроса студенты 40 художественных вузов сделали эскизы и представили 200 вариантов маскотов, оргкомитет отобрал 74, а жюри принимало окончательное решение. Мне они очень нравятся, они веселые, отражают самобытность края и тенденции в молодежной среде, надеюсь, они будут мощными локомотивами и драйверами, потому что эти символы создают комфортную и здоровую конструктивную атмосферу, я уверен, они понравятся молодежи», – сказал министр спорта России сегодня на онлайн-конференции.

Напомним, талисманов три. Это девушка Хитти, вероятно, современное прочтение бажовской девки-малахитницы, олень Ягги, прообразом которого, по словам главы дирекции Универсиады-2023 Александра Чернова, стал козел из «Серебряного копытца», а также соболенок Кедри, поскольку соболь есть на гербе Екатеринбурга. Отметим, что малахит в Свердловской области давно не добывается, как не водятся в регионе и соболи с оленями.

«Мы разговариваем с производителями сувенирной продукции, ведутся переговоры, думаю, в ближайшее время можно будет видеть макеты сувенирной продукции. Это тоже часть программы продвижения Универсиады. Производители будут, конечно, свои, местные. Это будет решаться на торгах, аукционах. Талисманы Всемирных студенческих игр – это важный элемент продвижения и привлечения внимания, мы этому моменту уделяем огромное время и усилия», – добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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