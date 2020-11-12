Люди – Куйвашеву: «Какая универсиада, когда в области нельзя врача вызвать?»

Жители Свердловской области негативно отреагировали на очередной пост губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме. Публикация на сей раз была посвящена презентации талисманов Универсиады-2023. Но креатив создателей маскотов, равно как и позитивный настрой Куйвашева уральцы не оценили. Их волнуют более насущные проблемы.

«Зачем эта универсиада нужна ? У вас в области нельзя врача вызвать. Их просто нет. Лечимся сами. Потратили бы лучше эти деньги на создание бюджетных мест в мединституте и колледже. В поликлиники направили, на допставки у врачей», – пишет slavaprigarin.

О том же говорят и другие подписчики губернатора. «Введите ограничения, разверните ковид-госпиталь в Экспо! Людей некуда вести, люди умирают, а вы о мультяшных героях думаете! Сделайте хоть что-нибудь», – просит milky_ice_cream_.

«Какие праздники , посмотрите , что творится в разных районах Екатеринбурга», – tatyana24list.

Люди хотят получать от властей больше информации о происходящем, в связи с коронавирусной инфекцией. «Прокомментируйте лучше информацию по мутации короновирусной инфекции,о том что начинают болеть по второму разу те кто уже пережил «нападение пандемии»ранее. Информация получена из пункта сбора крови Екатеринбург», – the_perfect_wife.

Многие настроены весьма пессимистично. «А Вы уверены, что в Екатеринбурге кто-то останется в живых к тому времени»？– спрашивает tdkopyrina.

«3 всадника Апокалипсиса: веган, блогер и хипстер», – пишет elena_v_ermolaeva о маскотах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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