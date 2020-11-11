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Среда, 11 ноября 2020, 12:52 мск

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1000 дней до Универсиады-2023: в Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета (ФОТО)

В Историческом сквере Екатеринбурга сегодня запустили часы обратного отсчета – до XXXII Всемирных студенческих игр 2023 года осталось ровно 1000 дней.

Образ необычного хронометра напоминает латинскую букву U, выполненную, по словам создателей, в стиле конструктивизма. Желто-голубой арт-объект с добавлением красного цвета уже заинтересовал горожан.

«Тысяча дней – это действительно немного. За это время нам нужно провести огромный объем работы. Строительство целого комплекса новых объектов на территории города и не только новых. Стадион «Калининец», стадион водных видов спорта, новый студенческих кампус для УрФУ, реконструкция Динамо», – рассказал глава города Екатеринбурга Александр Высокинский.

Помимо часов на презентации представили и будущие символы Универсиады-2023.

Как сообщал «Новый День», вчера о талисманах грядущего международного события в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин. Маскотами стали: девушка-блогер Хитти, спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант соболенок Кедри.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов пояснил «Новому Дню», почему именно эти персонажи достойны стать символами студенческих игр: «Был огромный опрос, в котором приняли участие 70 тысяч студентов, выбрали 12 самых харизматичных и ярких образов. Потом жюри отобрало три. Они имеют самое непосредственное отношение к региону. Хитти – это малахит. Соболь находится на гербе города Екатеринбурга, тоже местный житель. Он абсолютно вписан в канву городского пространства. Олень – серебряное копытце, тут тоже все понятно».

Соревнования пройдут в уральской столице с 8 по 19 августа в год 300-летия Екатеринбурга. Состязаться предстоит спортсменам из 150 стран мира в 18 видах спорта.

Екатеринбург, Анна Темрук, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.11.20

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