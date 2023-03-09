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Четверг, 9 марта 2023, 17:52 мск

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Из трех символов Универсиады-2023 для спортивного фестиваля оставили один

Представлен официальный талисман Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Им стал соболенок Кедри – один из трех символов несостоявшейся Универсиады, сообщается на сайте фестиваля.

«Кедри остается с Международным фестивалем университетского спорта, с его участниками и зрителями. Мы сохранили его в составе нашей команды. Он такая же неотъемлемая часть предстоящих соревнований, их наследие, которое формируется уже сейчас. Талисман всегда важен. Он должен привлекать внимание. Быть современным и ярким. Кедри – именно такой. Он представляет Урал, и его знают. А в дальнейшем увидят еще больше гостей и, уверен, запомнят надолго», – прокомментировал руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Как уже сообщал «Новый День», талисманы Всемирных студенческих игр 2023 года представил в ноябре 2020 года в юмористической программе «Вечерний Ургант» министр спорта РФ Олег Матыцин.

Талисманов было три: девушка-блогер Хитти (от слова «малахит»), которая очень любит делать селфи; спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант с гитарой – соболенок Кедри, пояснил министр. «Хитти, Ягги, Кедри, – такое ощущение, что я перечисляю кабинет министров Финляндии», – заметил тогда Ургант.

Олег Матыцин рассказал, что маскотов выбирали в несколько этапов, финальное жюри возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сейчас мы увидим, напоминают ли они губернатора, эти талисманы», – пошутил Ургант.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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